Addio a Franco Marini | ex Presidente del Senato Aveva 87 anni

Si è spento all'età di 87 anni uno dei protagonisti della politica italiana, Franco Marini. Era ricoverato da alcuni giorni in un ospedale di Rieti per complicanze legate al Covid-19 È morto all'età di 87 anni un protagonista indiscusso del panorama politico italiano. Si tratta dell'ex Presidente del Senato Franco Marini, sindacalista ed ex Ministro del Lavoro, da tempo risultato positivo al Covid-19 che, a causa delle sue complicanze, ha avuto la meglio. Marini è stato anche segretario generale della Cisl e segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato a capo del comitato storico-scientifico per gli eventi di interesse nazionale.

