23enne esce di casa e scompare nel nulla | orrore nel piacentino

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle ultime ore Piacenza è scossa da una scomparsa che sta mettendo in agitazione la città. Stefano Barilli, 23 anni, è scomparso dasua senza lasciare tracce: i suoi familiari, che hanno già provveduto a fare denuncia, lo cercano ormai da moltissime ore e cominciano a chiedersi a che speranze aggrapparsi. La scomparsa: gli elementi conosciuti Stefano Barilli è scomparso tra le 22 del 7 febbraio e la mattina di ieri: non si sono ancora riusciti a ricostruire i suoi movimenti, né si ha per ora un’idea del perché il ragazzo avrebbe dovuto allontanarsi spontaneamente. Si a però che il giovane non avrebbe con sé i suoi effetti personali. La famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità piacentine, che ora i stanno muovendo per ritrovare il giovane. La Gazzetta di Parma ha reso noto che le ricerche si sono al momento estese anche alla città di Parma ed ...