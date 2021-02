Zack Snyder's Justice League: Steppenwolf è in azione in una nuova clip (Di martedì 9 febbraio 2021) Zack Snyder ha condiviso una clip della sua versione di Justice League che mostra Steppenwolf mentre combatte. Zack Snyder's Justice League arriverà a marzo su HBO Max e il regista ha ora condiviso online una clip con protagonista Steppenwolf, mostrato in una scena d'azione. Il video, della durata di 15 secondi circa, è stato pubblicato su Vero accompagnato da una breve spiegazione in cui il filmmaker ha scritto in modo ironico che sta lavorando su un'edizione "grigia". La versione di Steppenwolf mostrata in Zack Snyder's Justice League sarà molto diversa da quella ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)ha condiviso unadella sua versione diche mostramentre combatte.'sarriverà a marzo su HBO Max e il regista ha ora condiviso online unacon protagonista, mostrato in una scena d'. Il video, della durata di 15 secondi circa, è stato pubblicato su Vero accompagnato da una breve spiegin cui il filmmaker ha scritto in modo ironico che sta lavorando su un'edizione "grigia". La versione dimostrata in'ssarà molto diversa da quella ...

