Ylenia e Martina testimoniano contro Genovese | “Godeva nel sentirmi urlare”

repubblica : Caso Genovese, Ylenia e Martina rinunciano all'anonimato dopo la denuncia: 'Non siamo escort' - Corriere : Ylenia Demeo e Martina Facchini: le accuse a Genovese a «Non è l’Arena» - Ewavolpones84 : RT @Gazzettino: Genovese, Martina e Ylenia escono allo scoperto: «Ci diceva che a 27 anni le ragazze sono da buttare» - rebeccamanzoni1 : RT @tempoweb: 'Gridavamo e lui rideva...' Martina e Ylenia si fanno coraggio e raccontano le notti horror da Genovese - Gazzettino : Genovese, Martina e Ylenia escono allo scoperto: «Ci diceva che a 27 anni le ragazze sono da buttare» -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Martina

Adesso inveceFacchini eDemeo, che sono assistite dall'avvocato Ivano Chiesa, hanno deciso di uscire allo scoperto. E per avvisare che quanto è accaduto a loro 'può succedere a ...Le presunte vittime: 'Diceva, a 27 anni una donna è da buttare'Due delle sei modelle che hanno denunciato Genovese, Ylenia e Martina, testimoniano in televisione le atrocità subite nelle feste milanesi.Hanno denunciato Alberto Genovese, l'imprenditore delle startup arrestato per violenza sessuale nel suo attico Terrazza sentimento, e si sono fatte intervistare in tv per raccontare la ...