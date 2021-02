Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,76%, Nasdaq +0,95% (Di lunedì 8 febbraio 2021) Chiusura in rialzo per Wall Street. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, il Nasdaq lo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) Chiusura inper. L'indice Dowguadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, illo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Ma guarda, solo La Verità si accorge dell’editoriale del Wall Street Journal che, oltre… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,76%, Nasdaq +0,95% #WallStreet - MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,76%, Nasdaq +0,95% #WallStreet - pixiedixi : @Rui_Cavaleiro_ The Wall Street Journal? Quotazioni in rialzo. Spero -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,76%, Nasdaq +0,95%

Chiusura in rialzo per Wall Street. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, il Nasdaq lo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti.

Piazza Affari suona la sesta

In questo contesto anche sugli altri mercati azionari prosegue la "luna di miele" con i nuovi massimi di sempre a Wall Street sulle attese di quell'importante pacchetto di stimoli fiscali da 1900 ...

Borsa: Milano allunga il passo dopo Wall Street, +1,8% ANSA Nuova Europa Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,76%, Nasdaq +0,95%

Chiusura in rialzo per Wall Street. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, il Nasdaq lo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti.

Mercato americano positivo con nuovi record

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street dove gli indici in avvio di settimana registrano nuovi record. A sostenere il sentiment degli investitori sono le speranze di una rapida ripresa economica a ...

Chiusura in rialzo per. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, il Nasdaq lo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti.In questo contesto anche sugli altri mercati azionari prosegue la "luna di miele" con i nuovi massimi di sempre asulle attese di quell'importante pacchetto di stimoli fiscali da 1900 ...Chiusura in rialzo per Wall Street. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,76% a 31.385,02 punti, il Nasdaq lo 0,95% a 13.987,64 punti e lo S&P500 lo 0,74% a 3.915,58 punti.(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street dove gli indici in avvio di settimana registrano nuovi record. A sostenere il sentiment degli investitori sono le speranze di una rapida ripresa economica a ...