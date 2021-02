Tumore e perdita di peso: il test per capire se ci si nutre bene (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Ci è capitato di parlare con amiche felici di perdere peso e di aver raggiunto magari quello forma, mentre si curavano per un Tumore. Senza sapere che perdere peso significa perdere massa magra, cioè muscoli preziosi per affrontare le terapie» spiegano Cristina Agazzi e Daniela Abbatantuono, cofondatrici di Fra parentesi ( fraparentesi.org) associazione che si prefigge di alleggerire la quotidianità di chi convive con un Tumore. Tumore al polmone: 10 cose da sapere guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Ci è capitato di parlare con amiche felici di perderee di aver raggiunto magari quello forma, mentre si curavano per un. Senza sapere che perderesignifica perdere massa magra, cioè muscoli preziosi per affrontare le terapie» spiegano Cristina Agazzi e Daniela Abbatantuono, cofondatrici di Fra parentesi ( fraparentesi.org) associazione che si prefigge di alleggerire la quotidianità di chi convive con unal polmone: 10 cose da sapere guarda le foto ...

