Totoministri, dentro i tecnici e i numeri 2 dei partiti: lo schema delle poltrone di Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo schema è pressoché definito. Draghi ha deciso, il nuovo governo sarà un mix di ministri tecnici e politici. Per quel che riguarda la parte politica, non ci saranno i leader dei partiti, ma i loro numeri due. L’idea di trovarsi in Consiglio dei ministri con Zingaretti seduto accanto a Salvini e più in là Conte o lo stesso Renzi (gli ultimi due si sono già sfilati pubblicamente, però), non è da salti di gioia per Draghi. Anzi, è da evitare come la peste. E così, come ricostruisce in un retroscena Il Messaggero, “è molto probabile che alcuni ministeri chiave vengano assegnati a tecnici. In testa c’è il ministero dell’Economia dove da giorni resistono due nomi provenienti da Bankitalia, Daniele Franco e Luigi Federico Signorini, con l’aggiunta di Carlo Cottarelli”. ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Loè pressoché definito.ha deciso, il nuovo governo sarà un mix di ministrie politici. Per quel che riguarda la parte politica, non ci saranno i leader dei, ma i lorodue. L’idea di trovarsi in Consiglio dei ministri con Zingaretti seduto accanto a Salvini e più in là Conte o lo stesso Renzi (gli ultimi due si sono già sfilati pubblicamente, però), non è da salti di gioia per. Anzi, è da evitare come la peste. E così, come ricostruisce in un retroscena Il Messaggero, “è molto probabile che alcuni ministeri chiave vengano assegnati a. In testa c’è il ministero dell’Economia dove da giorni resistono due nomi provenienti da Bankitalia, Daniele Franco e Luigi Federico Signorini, con l’aggiunta di Carlo Cottarelli”. ...

