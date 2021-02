Toi-178 | un sistema planetario fuori dal comune

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sei mondi in bilico tra armonia e caos: le nuove osservazioni del satellite Cheops confermano che Toi-178 è undavverodalCinque dei pianeti che compongono ilToi-178 orbitano con un preciso ritmo, una sorta di danza celeste nota come risonanza orbitale, che li porta ad allinearsi tra loro con… L'articolo Corriere Nazionale.

Il sistema è chiamato, ha sei esopianeti, e cinque di essi sono impegnati in una danza intorno alla loro stella mai osservata prima.I cinque esopianeti cos chiamati perch sono fuori dal nostro sistema solare orbitano a circa 200 anni luce dalla terra attorno alla loro stella,, girando con la regolarit di un orologio e secondo una cosiddetta catena di risonanza orbitale. Il primo pianeta della catena gira intorno all'astro in circa tre giorni. I seguenti, ognuno ...Toi-178 è un sistema stellare lontano circa 205 anni luce dal nostro Sistema Solare. Il nome deriva dalla stella principale, più piccola del Sole, intorno ruotano sei pianeti con un'orbita incredibilm ...