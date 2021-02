Tigray | la guerra che affoga nel silenzio “Etiopi ed eritrei hanno distrutto 30 anni di benessere E uccidono chiunque”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il rischio di crimini atroci ina rimane alto e probabilmente peggiorerà” se il Paese non combatte con urgenza la violenza etnica, l’incitamento all’odio e le tensioni religiose: l’allarme è stato lanciato venerdì 5 febbraio da Alice Wairimu Nderitu, consigliere speciale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio, che ha ricevuto segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani nel. Allarme confermato dalle prime voci indipendenti che escono dalla regione. “Una donna era in travaglio da sette giorni senza poter partorire. Si è salvata perché siamo riusciti a trasportarla a Mekele. Ho visto persone arrivare in ospedale in bicicletta trasportando un paziente a 30 chilometri di distanza.” A parlare è Albert Viñas, coordinatore dell’emergenzaper Medici Senza Frontiere. È stato uno dei primi a entrare col ...