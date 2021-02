The Walking Dead: uno spin-off su Negan è possibile? La risposta di Jeffrey Dean Morgan (Di lunedì 8 febbraio 2021) La serie tv di AMC The Walking Dead sta per giungere al termine, ma possiamo sperare in uno spin-off dedicato a Negan? Ecco la risposta di Jeffrey Dean Morgan. Il 2021 vedrà debuttare sui nostri schermi l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, la popolare serie di AMC tratta dagli omonimi fumetti che ha generato un intero universo di contenuti audiovisivi. E sono in molti a chiedersi se a questi potrebbe aggiungersi anche uno spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dello show, il Negan interpretato da Jeffrey Dean Morgan. È vero, non è ancora andata in onda l'ultima parte della decima stagione, e ci sono ancora ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) La serie tv di AMC Thesta per giungere al termine, ma possiamo sperare in uno-off dedicato a? Ecco ladi. Il 2021 vedrà debuttare sui nostri schermi l'undicesima e ultima stagione di The, la popolare serie di AMC tratta dagli omonimi fumetti che ha generato un intero universo di contenuti audiovisivi. E sono in molti a chiedersi se a questi potrebbe aggiungersi anche uno-off dedicato a uno dei personaggi più amati dello show, ilinterpretato da. È vero, non è ancora andata in onda l'ultima parte della decima stagione, e ci sono ancora ...

