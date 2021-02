Strage di Quargnento | la sentenza | trent’anni di carcere

Strill_it : Strage Quargnento, Falcomatà: “Sentenza rende giustizia alla memoria di Nino e dei suoi colleghi”… - MasputPutzu : Strage di Quargnento, i legali della difesa: “Sulla decisione ha influito il clima non sereno” - MasputPutzu : IL RETROSCENA, La strage di Quargnento, Vincenti, la confessione e le bugie: “Potevo esserci io sotto quelle maceri… - MasputPutzu : Strage di Quargnento, i parenti delle vittime: “Glielo dovevamo dopo il fango buttato su di loro” - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Strage di Quargnento,Falcomatà: 'Sentenza rende giustizia alla memoria di Nino… -

Il sindaco di Reggo Calabria Giuseppe Falcomatà soddisfatto per la sentenza sulladi. Falcomatà sulla sentenza per ladi"Gli assassini del nostro concittadino Nino Candido e dei suoi colleghi Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo e Marco Triches , ...'Gli assassini del nostro concittadino Nino Candido e dei suoi colleghi Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo e Marco Triches, uccisi nelladisono stati condannati a trent'anni. Il Tribunale di Alessandria ha parlato di omicidio volontario plurimo con dolo eventuale. Nessuno potrà mai restituirci il nostro Nino, ma ...Gli assassini del nostro concittadino Nino Candido e dei suoi colleghi Vigili del Fuoco sono stati condannati a trent'anni ...Reggio Calabria - Sono stati condannati entrambi a 30 anni, dal tribunale di Alessandria, Giovanni Vincenti, e la moglie Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo aggravato per lo scoppio nel c ...