Sport in tv oggi (lunedì 8 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si preannuncia un lunedì 8 febbraio ricco di eventi per lo Sport. Si parte con il Super Bowl 2021, l'evento che chiude la stagione della NFL catalizzerà l'attenzione degli appassionati. Tantissimo tennis, poi, con l'inizio degli Australian Open e ben cinque italiani impegnati quest'oggi, tra cui Jannik Sinner. E poi i Mondiali di sci alpino che iniziano a partire da oggi con la prova della combinata femminile e anche in questo caso le atlete del Bel Paese hanno grandi motivazioni. Di seguito la programmazione completa: Guarda il Super Bowl in diretta e on demand quando vuoi su DAZN. Disponibile anche NFL Network! programma Sport IN TV (8 febbraio) 00.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL 2021): Super Bowl 2021 – Diretta tv su Rai

