“Sotto la volta del cielo” a cura di Francesco Fasulo e Maria Chiara Fasulo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’opera “Sotto LA volta DEL cielo nella Comunione dei Santi – Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo, San Gregorio Magno”, a cura di Francesco Fasulo e Maria Chiara Fasulo, è un viaggio, spiegano i due autori, “tra storia, cultura, arte e spiritualità, volto a dare conoscenza e consapevolezza a tutte le persone sui protettori, della comunità cristiana e civile di Torchiagina e San Gregorio, e su testimoni di vita evangelica come la Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo e San Gregorio Magno che hanno vissuto evangelicamente la loro esistenza con amore, misericordia, semplicità, umiltà, attenzione e declinazione al prossimo.” Nella parte dedicata alla Madonna del Rosario oltre ad un excursus sul ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’opera “LADELnella Comunione dei Santi – Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo, San Gregorio Magno”, adi, è un viaggio, spiegano i due autori, “tra storia, cultura, arte e spiritualità, volto a dare conoscenza e consapevolezza a tutte le persone sui protettori, della comunità cristiana e civile di Torchiagina e San Gregorio, e su testimoni di vita evangelica come la Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo e San Gregorio Magno che hanno vissuto evangelicamente la loro esistenza con amore, misericordia, semplicità, umiltà, attenzione e declinazione al prossimo.” Nella parte dedicata alla Madonna del Rosario oltre ad un excursus sul ...

DantiNicola : L'incarico a Draghi ha già riscosso i primi segnali di fiducia. Lo spread per la prima volta dal 2015 è sceso sotto… - g28289730 : Penso che eli e sotto una contratto. Perché è impossibile spiegare come possa essere sottoposti a questi teatrini.… - laRoyalBlood_ : @bleucestlavie Vero però è anche vero che si vive solo una volta e quindi devo tentare e prendermelo e magari un gi… - arsenord : Raga ma come si fa a non stare sotto mille treni per Tommaso? No, perché io ogni volta che lo vedo mi innamoro semp… - Girl_in_Luv_089 : Poi Twitter me lo deve spiegare del perché ogni volta che posta Suga o condivido cose sue, sotto mi appare la pagin… -