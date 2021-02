Si chiude anche il mercato di B con diversi colpi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Come ildella serie A,quello della serie cadetta è arrivato al termine. Vediamo insieme quali sono idipiù importanti delle ultime ore di. L’ultimo colpo segnalato dagli insider dipiù precisi arriva probabilmente sul foto finish, con la Salernitana, attualmente in lotta per un posto in serie A, che nei prossimi giorni dovrebbe ottenere la firma sul contratto da parte di Cavion, che con la sua squadra attuale, l’Ascoli, è fuori rosa e in scadenza. L’ultimo colpo ufficiale, invece, lo ha messo a segno il Lecce e che colpo! Dal Benevento arriva Christian Maggio, che ha risolto il contratto con la sua squadra per scendere ancora più a sud dello stivale. L’accordo è fino al 30 giugno 2021, ma nel contratto è stata inserita ...

JuventusFCYouth : HT | La prima frazione si chiude con la Juve avanti 3-0! ?? Succede tutto in cinque minuti, con la doppietta di… - CarloCalenda : Oggi si chiude con l’ennesimo fallimento una stagione politica. Populismo, Trasformismi, incoerenza, tatticismi, in… - vitti2173 : RT @JuventusFCYouth: HT | La prima frazione si chiude con la Juve avanti 3-0! ?? Succede tutto in cinque minuti, con la doppietta di #Brigh… - pescaranews : Montesilvano, la Asl chiude anche la scuola primaria e secondaria Ignazio Silone - ghibellino01 : @La7tv @OttoemezzoTW @AndreaScanzi Quindi oggi è il turno di Scanzi. Domani invece Travaglio e mercoledì Padellaro.… -

Ultime Notizie dalla rete : chiude anche

Il Mattino

... tuttavia, la Salemi sbotta ein fretta e furia l'argomento. Giulia è in allerta e forse ... Maria Teresa Ruta ha messo in guardia la Salemi , confessando di trovarla una donna completa e...i battenti per un giornoun'altra scuola a Vibo Valentia. Domani lavoreranno a distanza gli studenti della Murmura. Sarà infatti necessaria la sanificazione, che peraltro il dirigente ...Il 15 febbraio si torna a sciare in zona gialla. In sicurezza, naturalmente, attenendosi alle linee guida stilate dalla Conferenza delle Regioni, riviste dopo i rilievi del Comitato ...Con le somministrazioni agli over 80, entra nel vivo nel Lazio la Fase 2 della vaccinazione anti-Covid . La campagna interessa una platea di 470mila anziani: circa 3.600 quelli vaccinati lunedì. In Pi ...