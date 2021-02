Serena Williams, sui social fa discutere il suo look (Di lunedì 8 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) - Serena Williams liquida la numero 51 della classifica Wta Laura Siegemund in meno di un'ora con un doppio 6 - 1 e approda al secondo turno dell'Australian Open , primo torneo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) -liquida la numero 51 della classifica Wta Laura Siegemund in meno di un'ora con un doppio 6 - 1 e approda al secondo turno dell'Australian Open , primo torneo ...

Moixus1970 : RT @GeorgeSpalluto: E' stato giusto che Sinner giocasse il torneo della scorsa settimana. Non è colpa sua se gli organizzatori non sono sta… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: E' stato giusto che Sinner giocasse il torneo della scorsa settimana. Non è colpa sua se gli organizzatori non sono sta… - _MinutForMinut : RT @GeorgeSpalluto: E' stato giusto che Sinner giocasse il torneo della scorsa settimana. Non è colpa sua se gli organizzatori non sono sta… - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: E' stato giusto che Sinner giocasse il torneo della scorsa settimana. Non è colpa sua se gli organizzatori non sono sta… - queenbeejulia : RT @GeorgeSpalluto: E' stato giusto che Sinner giocasse il torneo della scorsa settimana. Non è colpa sua se gli organizzatori non sono sta… -