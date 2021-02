«Se non hai l’età, i social possono attendere» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Garante Privacy scende in campo il giorno prima del blocco di TikTok per i minori di 13 anni con uno spot in anteprima sui social e che, a partire da domani martedì 9 febbraio, verrà trasmesso sui canali televisivi Rai, sulle altre emittenti e in radio. Lo spot garante privacy TikTok minori è stato realizzato in collaborazione con il Telefono Azzurro e ha come destinatari i genitori e le famiglie che hanno figli piccoli o adolescenti, quei minori i cui dati e il cui diritto alla privacy va protetto con tutti i mezzi possibile a partire dall’attenzione dei genitori. Nel video viene preso come esempio pratico TikTok e il divieto di iscrizione da parte dei minori di 13 anni che entrerà in vigore da domani, seppure questo discorso debba essere allargato anche a tutti gli altri social. LEGGI ANCHE >>> «TikTok più sicuro di Instagram, una volta ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Garante Privacy scende in campo il giorno prima del blocco di TikTok per i minori di 13 anni con uno spot in anteprima suie che, a partire da domani martedì 9 febbraio, verrà trasmesso sui canali televisivi Rai, sulle altre emittenti e in radio. Lo spot garante privacy TikTok minori è stato realizzato in collaborazione con il Telefono Azzurro e ha come destinatari i genitori e le famiglie che hanno figli piccoli o adolescenti, quei minori i cui dati e il cui diritto alla privacy va protetto con tutti i mezzi possibile a partire dall’attenzione dei genitori. Nel video viene preso come esempio pratico TikTok e il divieto di iscrizione da parte dei minori di 13 anni che entrerà in vigore da domani, seppure questo discorso debba essere allargato anche a tutti gli altri. LEGGI ANCHE >>> «TikTok più sicuro di Instagram, una volta ...

mengonimarco : Cerchi di coprirti. Di non farti vedere. Ma poi ti scopri e ti viene da ridere, perché c’è un pezzo che è diventato… - chetempochefa : “Ci sono momenti in cui hai la sensazione di essere vuoto, di non avere più risposte. Ci sono altri momenti, che de… - annatrieste : Qualcuno avvisi Osimhen che se non sei Cuadrado devi stare in piedi sennò hai pure il resto appresso - DivinoZo : RT @GioBallerini99: T: Su Twitter sono cattivissimi AMORE NON HAI IDEA DI COME SONO DIVENTATI DOPO QUESTO GF #tzvip - icariusjk : non so perché hai detto che mi stai sul cazzo prima quando?? mi fa piacere trovarti nella tl???? -