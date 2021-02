Sciopero mezzi pubblici 8 febbraio: le Regioni interessate (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sciopero dei mezzi pubblici: disagi e rallentamenti mettono in ginocchio le città italiane per due giorni consecutivi Non è sicuramente un buon inizio di settimana per i pendolari che nelle giornate di oggi lunedì 8 febbraio e domani, martedì 9 febbraio dovranno affrontare diversi disagi con il trasporto su ferro. Lo Sciopero è stato indetto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)dei: disagi e rallentamenti mettono in ginocchio le città italiane per due giorni consecutivi Non è sicuramente un buon inizio di settimana per i pendolari che nelle giornate di oggi lunedì 8e domani, martedì 9dovranno affrontare diversi disagi con il trasporto su ferro. Loè stato indetto L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Domani sciopero dei mezzi pubblici a Milano e Roma. Martedì 9 stop ai treni - fattoquotidiano : Sciopero nazionale dei mezzi pubblici oggi 8 febbraio: possibili disagi per 4 ore. Gli orari città per città - wwereafirelove : Metro c ancora chiusa? #sciopero #roma #mezzi - FvMaxcan : RT @TramviaGEST: ?? SCIOPERO (Dalle 10.00 alle 14.00) ?? Alta adesione allo sciopero: i tram non stanno circolando e il servizio della tra… - DividendProfit : Sciopero: oggi stop ai mezzi pubblici, domani ai treni. Disagi a Milano -