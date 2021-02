Sanremo 2021, svelato il cachet di Elodie: quanto guadagnerà la cantante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fra meno di un mese prederà il via in Festival di Sanremo 2021. Il noto concorso canoro è giunto alla sua 71ª edizione. Alla guida del programma ci sarà di nuovo Amadeus. Il conduttore però non sarà solo sul palco dell’Ariston. Infatti, con lui torna anche il suo amico e collega Fiorello. Il pubblico del Festival poi potrà ammirare anche tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Ad esempio direttamente dal campo da calcio arriverà Zlatan Ibrahimovic. Dal mondo della musica Elodie e Achille Lauro e da quello del cinema Matilde De Angelis. Un Festival dunque variegato e che come sempre regalerà forti emozioni. Ma quanto guadagneranno tutti questi “conduttori”. Ecco svelato il cachet di Elodie a Sanremo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fra meno di un mese prederà il via in Festival di. Il noto concorso canoro è giunto alla sua 71ª edizione. Alla guida del programma ci sarà di nuovo Amadeus. Il conduttore però non sarà solo sul palco dell’Ariston. Infatti, con lui torna anche il suo amico e collega Fiorello. Il pubblico del Festival poi potrà ammirare anche tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Ad esempio direttamente dal campo da calcio arriverà Zlatan Ibrahimovic. Dal mondo della musicae Achille Lauro e da quello del cinema Matilde De Angelis. Un Festival dunque variegato e che come sempre regalerà forti emozioni. Maguadagneranno tutti questi “conduttori”. Eccoildi...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - Agenzia_Ansa : Il protocollo Rai per #Sanremo2021, niente pubblico all'Ariston #ANSA - SpettacoloNews1 : Giovanni Vernia conduttore del PrimaFestival per Sanremo 2021 - - CronacaSocial : #Sanremo2021. Orietta Berti: 'Vi spiego perché ho deciso di partecipare al Festival...'. LEGGI ??… - riviera24 : Coronavirus, 35 nuovi positivi in Asl1: un decesso all’ospedale di Sanremo -