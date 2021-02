Piera Napoli uccisa dal marito reo confesso a Palermo. Pm: “Crudeltà ed efferata violenza” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ieri sera ho sorpreso mia moglie intenta a mandare messaggi col cellulare. Stamattina le ho chiesto se ieri sera stava mandando messaggi al suo amante e lei mi ha detto di sì e mi ha preso a cattive parole e mi ha detto che era innamorata di lui. Poi è successo quello che ho già detto”. Cioè ha preso il coltello da macellaio che una “volta avevo preso al lavoro”, lui che di mestiere taglia animali e li trasporta nelle macellerie, e lo ha infilzato a ripetizione nel corpo di Piera, mentre lei era in bagno, seduta. L’ha colpita a ripetizione nel volto e nel tronco, finché non è caduta a terra, a quel punto ha preso una coperta per coprirla, perché “non potevo vederla in quelle condizioni”. È questo il racconto di Salvatore Baglione, 37 anni, alla pm Federica Paiola, che ha poi disposto il fermo per omicidio aggravato da futili motivi, “per mera gelosia e con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ieri sera ho sorpreso mia moglie intenta a mandare messaggi col cellulare. Stamattina le ho chiesto se ieri sera stava mandando messaggi al suo amante e lei mi ha detto di sì e mi ha preso a cattive parole e mi ha detto che era innamorata di lui. Poi è successo quello che ho già detto”. Cioè ha preso il coltello da macellaio che una “volta avevo preso al lavoro”, lui che di mestiere taglia animali e li trasporta nelle macellerie, e lo ha infilzato a ripetizione nel corpo di, mentre lei era in bagno, seduta. L’ha colpita a ripetizione nel volto e nel tronco, finché non è caduta a terra, a quel punto ha preso una coperta per coprirla, perché “non potevo vederla in quelle condizioni”. È questo il racconto di Salvatore Baglione, 37 anni, alla pm Federica Paiola, che ha poi disposto il fermo per omicidio aggravato da futili motivi, “per mera gelosia e con ...

