Meteo, arriva Burian: freddo siberiano, temperature -15 e neve in città (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le previsioni Meteo per San Valentino e la prossima settimana. arriva Burian dalla Russia: crollo delle temperature arriva il gelo di Burian: temperature crollano di 15 gradiUn San Valentino di ghiaccio. Se non nei cuori sicuramente nell’aria. Per la feste degli innamorati ovvero per domenica 14 febbraio le previsioni Meteo rivelano che arriva sull’Italia il vento gelido della Siberia, il temibile Burian. Ci sarà un tracollo delle temperature anche di 15 gradi e nella prossima settimana ci saranno nevicate abbondanti anche in pianura e sulla costa. Un febbraio decisamente pazzarello che dopo averci deliziato con un clima primaverile e averci quasi convinto a dire ‘ma sì il cappotto e ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le previsioniper San Valentino e la prossima settimana.dalla Russia: crollo delleil gelo dicrollano di 15 gradiUn San Valentino di ghiaccio. Se non nei cuori sicuramente nell’aria. Per la feste degli innamorati ovvero per domenica 14 febbraio le previsionirivelano chesull’Italia il vento gelido della Siberia, il temibile. Ci sarà un tracollo delleanche di 15 gradi e nella prossima settimana ci saranno nevicate abbondanti anche in pianura e sulla costa. Un febbraio decisamente pazzarello che dopo averci deliziato con un clima primaverile e averci quasi convinto a dire ‘ma sì il cappotto e ...

