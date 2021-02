Mbappé: “Neymar? Se vuole restare sarebbe una grande notizia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al termine della gara vinta con il Marsiglia, Kylian Mbappé, ha parlato del compagno di squadra Neymar e del suo futuro: “Tutti conoscono la sua importanza e che un giocatore come Neymar voglia restare al PSG è un’ottima notizia per noi. Spero che possa scrivere la storia del club per molti anni. Lui e il club se lo meritano”. Foto: Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al termine della gara vinta con il Marsiglia, Kylian, ha parlato del compagno di squadrae del suo futuro: “Tutti conoscono la sua importanza e che un giocatore comevogliaal PSG è un’ottimaper noi. Spero che possa scrivere la storia del club per molti anni. Lui e il club se lo meritano”. Foto: Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PARIGI (Francia) - Neymar sembra vivere un grande momento a Parigi. La stella brasiliana del PSG, dopo aver ... il talento ha spaziato fra il rapporto con Mbappé, la sua fama da "animale da party" , la ...

Tutti conoscono l'importanza di questo giocatore. Spero che possa scrivere la storia di questo club per molti anni ancora'.

