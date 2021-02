‘Live – Non è la D’Urso’, salta l’annunciato collegamento con Juliano Mello dopo la scomparsa del fratello Lucas: ecco perché (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il dramma che ha colpito Dayane Mello non è passato inosservato ai telespettatori di Canale 5, che si sono uniti al dolore della modella brasiliana, letteralmente devastata dalla prematura scomparsa del fratello Lucas, di soli 26 anni. E’ stato un incidente stradale a strappare brutalmente di dosso la vita al ragazzo e Dayane ha appreso la notizia dalla produzione del Grande fratello Vip 5, decidendo di proseguire la sua avventura nel reality per non privarsi delle braccia amiche che ha trovato all’interno della Casa, essendo impossibile, per via del Covid-19, andare in Brasile per partecipare ai funerali. Ieri sera, tra gli ospiti di Live – Non è La D’urso, ci sarebbe dovuto essere l’altro fratello della Mello, Juliano, che ha deciso poi di non ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il dramma che ha colpito Dayanenon è passato inosservato ai telespettatori di Canale 5, che si sono uniti al dolore della modella brasiliana, letteralmente devastata dalla prematuradel, di soli 26 anni. E’ stato un incidente stradale a strappare brutalmente di dosso la vita al ragazzo e Dayane ha appreso la notizia dalla produzione del GrandeVip 5, decidendo di proseguire la sua avventura nel reality per non privarsi delle braccia amiche che ha trovato all’interno della Casa, essendo impossibile, per via del Covid-19, andare in Brasile per partecipare ai funerali. Ieri sera, tra gli ospiti di Live – Non è La D’urso, ci sarebbe dovuto essere l’altrodella, che ha deciso poi di non ...

