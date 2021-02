Lei mi parla ancora, Massimo Boldi: "Pupi Avati è stato scorretto con me" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimo Boldi ha accusato Pupi Avati di essere stato scorretto con lui quando gli ha tolto il ruolo da protagonista in Lei mi parla ancora senza avvertirlo, per poi affidarlo a Renato Pozzetto. Massimo Boldi ha ricordato l'accordo raggiunto con Pupi Avati per interpretare il protagonista di Lei mi parla ancora, spiegando cosa è andato storto e perché il regista è stato scorretto con lui, assegnando infine la parte a Renato Pozzetto. Questa sera andrà in onda, per la prima volta in assoluto, il nuovo film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, tratto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha accusatodi esserecon lui quando gli ha tolto il ruolo da protagonista in Lei misenza avvertirlo, per poi affidarlo a Renato Pozzetto.ha ricordato l'accordo raggiunto conper interpretare il protagonista di Lei mi, spiegando cosa è andato storto e perché il regista ècon lui, assegnando infine la parte a Renato Pozzetto. Questa sera andrà in onda, per la prima volta in assoluto, il nuovo film di, Lei mi, tratto ...

