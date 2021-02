Le figlie dell’ex Juve Bachini: “Da due anni e mezzo non sappiamo più niente di lui” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non solo Zenga. Anche Jonathan Bachini, ex calciatore della Juventus, è finito nel mirino delle figlie che in tv hanno parlato della sua assenza. Asia e Sandy (due delle tre figlie) sono state ospiti di Live Non è la D'Urso e hanno raccontato: «Sono circa due anni e mezzo che non sappiamo più niente di nostro padre».«Reputo mi abbia fatto tanto male, non a livello economico perché non mi interessa ma a livello morale. Vorrei chiedergli che cosa gli ho fatto di male. Avevamo un bel rapporto. Da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, si è trasformato. Sono due anni e mezzo che non ho sue notizie, non so se è vivo o morto», ha sottolineato Asia, la figlia maggiore.La secondogenita ha aggiunto: «Una volta ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non solo Zenga. Anche Jonathan, ex calciatore dellantus, è finito nel mirino delleche in tv hanno parlato della sua assenza. Asia e Sandy (due delle tre) sono state ospiti di Live Non è la D'Urso e hanno raccontato: «Sono circa dueche nonpiùdi nostro padre».«Reputo mi abbia fatto tanto male, non a livello economico perché non mi interessa ma a livello morale. Vorrei chiedergli che cosa gli ho fatto di male. Avevamo un bel rapporto. Da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, si è trasformato. Sono dueche non ho sue notizie, non so se è vivo o morto», ha sottolineato Asia, la figlia maggiore.La secondogenita ha aggiunto: «Una volta ...

