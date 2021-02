L’appello di Papa Francesco: “Siamo di fronte ad una catastrofe educativa, troppa Dad fa male ai bimbi” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Desidero "rivolgere un particolare pensiero al popolo italiano, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà, ma a lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Desidero "rivolgere un particolare pensiero al popolo italiano, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà, ma a lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato". L'articolo .

_Carlottamiller : RT @Agenzia_Italia: L'appello del Papa: 'L'Italia non si abbatta per le difficoltà ma sia unita' - Agenzia_Italia : L'appello del Papa: 'L'Italia non si abbatta per le difficoltà ma sia unita' - sulsitodisimone : L'appello del Papa: 'L'Italia non si abbatta per le difficoltà ma sia unita' - FGEfoundation : RT @vaticannews_it: #7febbraio #Angelus L'appello del Papa per la tutela della vita e la protezione dei minori #migranti - in_Diligenza : RT @CiaoKarol: L’appello di Papa Francesco per il Myanmar e per i minori abbandonati sulla rotta balcanica: Dopo la recita dell’Angelus di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Papa Il papa al cinema, messaggio sull’ambiente: «Va amministrato a beneficio di tutti» Corriere della Sera