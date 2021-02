Lagarde avverte | lo statuto Bce non si cambia | “Cancellare il debito? Inconcepibile”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Christine Lagard fa il tifo, ovviamente, per il suo predecessore Mario Draghi, nella speranza che porti l’Italia su una posizione ancora più asservita ai diktat di Bruxelles. E nel frattempo,gli italiani: pensare dire loUe di qui al futuro prossimo, crisi o non crisi, è pura e semplice follia. Intervistata dal Corriere della Sera, la presidente della Bce lo ha chiarito in maniera netta, chiudendo così la porta in faccia a chi, vista l’emergenza, invoca da settimane la cancellazione delpubblico detenuto dalla banca. Per, l’avvento di Draghi è “un’occasione d’oro per l’Italia e un’occasione d’oro. Ha acettato la sfida di far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale” e ha “tutte le qualità indispensabili” per farlo, rilanciando “l’economia italiana, ...