Juve, si rivede Dybala (Di lunedì 8 febbraio 2021) TORINO - Non c'è tempo per riposare per i bianconeri. Domani la Juve dovrà difendere il vantaggio maturato nella gara d'andata contro l' Inter per conquistare la finale di Coppa Italia , ieri la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) TORINO - Non c'è tempo per riposare per i bianconeri. Domani ladovrà difendere il vantaggio maturato nella gara d'andata contro l' Inter per conquistare la finale di Coppa Italia , ieri la ...

TORINO - Non c'è tempo per riposare per i bianconeri. Domani la Juve dovrà difendere il vantaggio maturato nella gara d'andata contro l' Inter per conquistare la finale di Coppa Italia , ieri la truppa di Andrea Pirlo si è quindi allenata alla Continassa: ...

Ronaldo e Chiellini al top, Pirlo sorride e rivede i vecchi obiettivi

Terzo posto in classifica e Ronaldo di nuovo decisivo. Pirlo sorride, dopo tre partite di campionato senza gol CR7 trascina la Juventus all'inseguimento di Milan e Inter sbloccando la sfida contro la ...

Se si alza l’asticella, i giallorossi si fermano L’andamento della Roma non è lento. Anzi, è continuo, fondamentale per sistemarsi ad alta quota. La conferma si legge in classifica: 40 punti. Il racco ...

Juve, Pirlo cala due poker scudetto: 4 gare senza subire gol e reti che separano CR7 da Pelè

Settantadue anni in coppia, e le redini della Juventus saldamente tra le mani. Ronaldo e Chiellini sono esperienza e leadership allo stato puro, veterani che lanciano la Juve del debuttante Pirlo ...

