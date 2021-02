Inter, senti Vanheusden: "L'obiettivo è il nerazzurro, dove mi aspetta Lukaku" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il giovane difensore belga dell'Inter ed ora in forza allo Standard Liegi ha parlato ai microfoni di Rtbf. Leggi su 90min (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il giovane difensore belga dell'ed ora in forza allo Standard Liegi ha parlato ai microfoni di Rtbf.

Roma ed Atalanta - , ma è pur sempre un avversario più abbordabile rispetto alla Lazio che attende l'Inter ventiquattr'ore dopo la partita del Picco. Ibrahimovic ci sarà con tutta probabilità, con i ...

Intervistato da Rtbf, il giovane difensore belga dell'Inter ed ora in forza allo Standard Liegi, si è raccontato ed ha descritto soprattutto quello che è stato il suo recente passato, con il gravissim ...

Inter, scontro Ibrahmovic-Lukaku: l’avvocato del Milan fa chiarezza

Lo scorso week end, in merito alla sfida di Coppa Italia tra Milan ed Inter e lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, l’attaccante svedese era stato sentito sui fatti dalla Procura Federale ...

