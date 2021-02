Il virus maledetto fa altre 2 vittime: all'ospedale di Torrette 103 ricoverati (Di lunedì 8 febbraio 2021) ANCONA - Si allunga ancora il drammatico bollettino dei decessi per il Covid . Nelle ultime 24 ore sono morti due uomini: un 66enne di Ostra che era ricoverato a Torrette e un 87enne di Sassoferrato ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) ANCONA - Si allunga ancora il drammatico bollettino dei decessi per il Covid . Nelle ultime 24 ore sono morti due uomini: un 66enne di Ostra che era ricoverato ae un 87enne di Sassoferrato ...

repubblica : Maledetto virus, mi hai insegnato ad avere paura dei miei figli - SiPaMon : RT @roby_italy_51: L'altro giorno in ospedale ho sentito dire che questo maledetto virus durerà ancora almeno un anno e mezzo. - las3rman : RT @roby_italy_51: L'altro giorno in ospedale ho sentito dire che questo maledetto virus durerà ancora almeno un anno e mezzo. - roby_italy_51 : L'altro giorno in ospedale ho sentito dire che questo maledetto virus durerà ancora almeno un anno e mezzo. - _rainperfume : vi chiedo scusa per i tweet carichi di ansia ma davvero ogni giorno ho paura di essermi presa questo maledetto virus -