I 5 Stelle hanno deciso: si vota su Rousseau il 10 e 11 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle ha deciso di far scegliere agli iscritti se sostenere o meno Draghi, chiamandoli a rispondere sulla piattaforma Rousseau il 10 e l'11 febbraio. A che domanda? Chi lo sa: non si sa ancora bene quale saranno i quesiti a cui dovranno far seguito coloro che sono registrati al portale da almeno sei mesi, ma quello che è certo è che la decisione finale arriverà dopo aver contato i click a favore e quelli contro. Ad annunciarlo è il Movimento stesso con un post nel Blog delle Stelle. Si legge: "Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi". E poi: "Si comunica a tutti che i quesiti specifici da sottoporre in ...

