Governo: Meloni, 'inviate a Draghi nostre proposte, scoprirà nostra lealtà' (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella, Lei ha, giustamente, espresso la volontà di dialogare non solo con i partiti e i gruppi parlamentari ma anche con le parti sociali. Condividiamo questo approccio e, in vista di questa nuova sessione di consultazioni, Le chiediamo -conclude Meloni- di dedicare uno specifico incontro con le categorie economiche e sociali più colpite dall'emergenza Covid e che chiedono al prossimo Governo un radicale cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora. Penso tra gli altri al comparto del turismo, al settore HORECA, al mondo dello sport, a quello della cultura e dello spettacolo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella, Lei ha, giustamente, espresso la volontà di dialogare non solo con i partiti e i gruppi parlamentari ma anche con le parti sociali. Condividiamo questo approccio e, in vista di questa nuova sessione di consultazioni, Le chiediamo -conclude- di dedicare uno specifico incontro con le categorie economiche e sociali più colpite dall'emergenza Covid e che chiedono al prossimoun radicale cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora. Penso tra gli altri al comparto del turismo, al settore HORECA, al mondo dello sport, a quello della cultura e dello spettacolo".

