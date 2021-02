Governo, il M5S decide con Rousseau il 10 e 11 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo Draghi, stabilita la data per il voto di fiducia dopo la riunione andata avanti tutta la notte. Da oggi nuove consultazioni Getty ImagesLa settimana scorsa Davide Casaleggio aveva annunciato che c’era l’intento comune di far decidere alla base del Movimento se dare o meno la fiducia al Governo Draghi. Dopo l’ufficialità è arrivata anche la data: gli iscritti alla piattaforma Rousseau esprimeranno il loro consenso ad appoggiare o meno l’ex Presidente della Bce dalle ore 13 di mercoledì 10 fino alle ore 13 dell’11 febbraio. Questo è quanto deciso nell’assemblea dei parlamentari del Movimento che è cominciata nella tarda serata di ieri, alle 22.30, e si è protratta fino alle 2.15 di questa mattina, tutto ovviamente via web. Quattro ore dove l’ormai ex premier Conte ha anche ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)Draghi, stabilita la data per il voto di fiducia dopo la riunione andata avanti tutta la notte. Da oggi nuove consultazioni Getty ImagesLa settimana scorsa Davide Casaleggio aveva annunciato che c’era l’intento comune di farre alla base del Movimento se dare o meno la fiducia alDraghi. Dopo l’ufficialità è arrivata anche la data: gli iscritti alla piattaformaesprimeranno il loro consenso ad appoggiare o meno l’ex Presidente della Bce dalle ore 13 di mercoledì 10 fino alle ore 13 dell’11. Questo è quanto deciso nell’assemblea dei parlamentari del Movimento che è cominciata nella tarda serata di ieri, alle 22.30, e si è protratta fino alle 2.15 di questa mattina, tutto ovviamente via web. Quattro ore dove l’ormai ex premier Conte ha anche ...

