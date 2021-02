Governo Draghi: questa è la settimana decisiva (Di lunedì 8 febbraio 2021) questa è la settimana decisiva per quanto riguarda la formazione del Governo Draghi. I nodi da sciogliere sono tre: il programma, la squadra dei ministri e la durata del Governo stesso. Draghi è pronto e determinato: l’ex presidente della BCE non prevede trattative estenuanti. Come sarà il Governo Draghi? Il Governo Draghi è in cammino Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021)è laper quanto riguarda la formazione del. I nodi da sciogliere sono tre: il programma, la squadra dei ministri e la durata delstesso.è pronto e determinato: l’ex presidente della BCE non prevede trattative estenuanti. Come sarà il? Ilè in cammino

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - LorenzoPaliotta : Analisi chiara e lucida di @GaeSat2015 per il @Diariolavoro sul nuovo governo #Draghi e sull'importanza di associar… - che_fidel2 : La cosa brutta è che in Parlamento e al Senato non ci sarà un qualcosa di pseudo sinistra che sia all'opposizione del Governo Draghi. -