Governo: Draghi a partiti, rivedere calendario scolastico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro Governo dovrà "rimodulare il calendario scolastico" dell'anno in corso, per recuperare i "numerosi giorni persi" E' quanto avrebbe detto il presidente incaricato Mario Draghi ai gruppi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futurodovrà "rimodulare il" dell'anno in corso, per recuperare i "numerosi giorni persi" E' quanto avrebbe detto il presidente incaricato Marioai gruppi ...

