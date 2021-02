Golpe in Myanmar, terzo giorno di proteste. A Mandalay entra in vigore la legge marziale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per il terzo giorno consecutivo, in Myanmar migliaia di persone hanno manifestato contro il colpo di Stato militare della scorsa settimana, culminato con l’arresto di Aung San Suu Kyi, leader de facto del Paese, e con la proclamazione dello stato d’emergenza per un anno. Le proteste si sono svolte nelle tre principali città: Yangon, Mandalay e Naypyidaw. In particolare a Mandalay, la seconda per numero di abitanti, il regime birmano ha decretato la legge marziale, vietando di fatto possibili le contestazioni nei prossimi giorni. In vigore anche il coprifuoco serale dalle 20 alle 4. Simboli delle proteste sono il rosso, il colore della Lega nazionale per la democrazia (il partito di Aung San Suu Kyi), e il saluto a tre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per ilconsecutivo, inmigliaia di persone hanno manifestato contro il colpo di Stato militare della scorsa settimana, culminato con l’arresto di Aung San Suu Kyi, leader de facto del Paese, e con la proclamazione dello stato d’emergenza per un anno. Lesi sono svolte nelle tre principali città: Yangon,e Naypyidaw. In particolare a, la seconda per numero di abitanti, il regime birmano ha decretato la, vietando di fatto possibili le contestazioni nei prossimi giorni. Inanche il coprifuoco serale dalle 20 alle 4. Simboli dellesono il rosso, il colore della Lega nazionale per la democrazia (il partito di Aung San Suu Kyi), e il saluto a tre ...

