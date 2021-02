Esa cerca nuovi astronauti e apre per la prima volta ai disabili

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una nuova generazione di astronaute eeuropei. Sono iequipaggi che sta per formare l’Agenzia Spaziale Europea che é pronta ad aprire le candidature il 31 marzo prossimo. Il concorso per nuove astronaute eha l’obiettivo anche di “espandere la diversità di genere tra le sue fila” e l’Esa “incoraggia vivamente le donne a candidarsi”. “Grazie a un forte mandato degli Stati Membri Esa all’ultimo Consiglio Ministeriale nel 2019, Space19+, l’Europa sta prendendo posto nel cuore dell’esplorazione spaziale” afferma il Direttore Generale dell’Esa Jan Wörner. Ma, aggiunge il numero uno di Esa, “per andare più lontano di quanto abbiamo mai fatto, dobbiamo allargare i nostri orizzonti più che mai. Questo processo di selezione è il primo passo e auspico di vedere ...

L', l'Agenzia spaziale europea,nuove astronaute e nuovi astronauti, per la prima volta dopo 11 anni. Queste nuove leve lavoreranno fianco a fianco con gli attuali astronauti, sottolinea ...
Una nuova generazione di astronaute e astronauti europei. Sono i nuovi equipaggi che sta per formare l'Agenzia Spaziale Europea che é pronta ad aprire le ...
L'ESA presenterà il bando pubblico nei prossimi giorni. C'è anche un programma per l'arruolamento di personale disabile ...