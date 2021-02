Ecco il piano di Conte: “Non intendo entrare nel governo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex premier ai parlamentari: “Non è il momento dell’autoisolamento”. Crimi: “Non possiamo tirare tutti dentro l’esecutivo”. E la fronda chiede il voto su Rousseau e garanzie Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex premier ai parlamentari: “Non è il momento dell’autoisolamento”. Crimi: “Non possiamo tirare tutti dentro l’esecutivo”. E la fronda chiede il voto su Rousseau e garanzie

LaStampa : Ecco il “Buran”, il vento dalla Siberia che ci porterà tempeste di neve e temperature polari - c_appendino : La Città di Torino è da sempre in prima linea per prendersi cura delle persone senzatetto. Con il piano di inclusio… - forza_italia : IL NOSTRO PIANO VACCINI PER L'ITALIA La campagna vaccinale dovrebbe essere la prima preoccupazione di chi guida i… - Ettore79597694 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco il piano di Emma Bonino svelato agli arabi in un programma televisivo: prevedeva l'invasione dell'Italia di 2 mil… - AndreaFD68 : @ksnt63 @robersperanza Si è districato con competenza, l'unica cosa che gli chiederei di spiegare è perchè alla vis… -