Confesercenti Reggio Calabria presenta portale web per acquisti online (Di lunedì 8 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Gli acquisti online possono contribuire anche sostenere l'economia del territorio e, quindi, diventare una nuova opportunità da sfruttare per rilanciare il comparto dei piccoli artigiani e commercianti". Così alla Dire il presidente di Confesercenti di Reggio Calabria Claudio Aloisio nel presentare oggi al palazzo San Giorgio, sede del comune reggino, il portale web reggioshopping.com che si propone di essere il centro commerciale virtuale dell'area metropolitana. Si tratta di una piattaforma al servizio della comunità, promossa da Confesercenti Reggio Calabria e patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, che consente agli acquirenti di scegliere facilmente cosa comprare grazie alla divisione in categorie sia degli esercizi commerciali che dei prodotti, e alle aziende di aprire in maniera autonoma un negozio online con diverse funzionalità avanzate.

