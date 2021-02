(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiildi. Un nuovo punto di riferimento nel Sud della provincia per il partito che nei giorni scorsi ha annunciato il pieno sostegno a Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. Il coordinatore è Giannialfonso Peduto, 28enne informatico di Bellosguardo, già rappresentante degli studenti all’Università di Salerno. Nominato Presidente Antonio Genua, avvocato agropolese, già candidato alle scorse regionali con Più Campania in Europa. “Passione, idee e tanto impegno. Più di prima nell’area del, deglie deldiavremo energie per promuovere libertà, inclusione e ...

bassairpinia : Cilento: nasce gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni - - irpiniatimes1 : Cilento: nasce gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni - andpellegrino : Cilento: nasce gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni - AgenPolitica : PIU’ EUROPA. NASCE IL GRUPPO CILENTO-VALLO DI DIANO-ALBURNI -

Ultime Notizie dalla rete : Cilento nasce

https://www.irpiniatimes.it

... Poeti e parole (Fonte foto: - All rights reserved) Breve biografia - Antonio Trottaa Stio , ... Così, nel 2007, torna a Stio (SA), suo paese natìo " nel" dove inaugura il Museo archivio ...Nel 2018 lasciano Milano per trasferirsi ine fare della loro passione una professione.così un'azienda agricola unica nel sua genere che la coppia racconterà ai visitatori del Mercato ...Nasce il gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Un nuovo punto di riferimento nel Sud della provincia per il partito che nei giorni scorsi ha annunciato il pieno sostegno a Mario Draghi per ...Nasce il gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni, punto di riferimento nel Sud della provincia per il partito europeista che nei giorni scorsi ha annunciato il pieno sostegno a Mario Draghi pe ...