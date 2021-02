Caso Genovese, le due vittime mostrano la faccia (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovi indizi sulla vicenda che riguarda l’imprenditore accusato di violenza sessuale nei confronti di numerose ragazze. Ylenia Demeo, 20 anni, originaria di Bari modella ed ex fidanzata di Alberto Genovese, e Martina Facchini, 22 anni, di Milano, sono uscite allo scoperto ed hanno denunciato pubblicamente, nello studio televisivo di “Non è l’Arena”, quella che è la loro verità. Hanno raccontato quello che succedeva alle feste organizzate dall’imprenditore in giro per l’Europa, aggiungendo dettagli significativi alle già tante testimonianze arrivate riguardo al particolare Caso. Tutto è nato con la denuncia di una 18enne, finita in ospedale dopo essere stata violentata e sequestrata per ore. La ragazza, era tenuta chiusa in camera con un body guard che ne impediva l’eventuale allontanamento. Da quel momento in poi, siamo ad ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovi indizi sulla vicenda che riguarda l’imprenditore accusato di violenza sessuale nei confronti di numerose ragazze. Ylenia Demeo, 20 anni, originaria di Bari modella ed ex fidanzata di Alberto, e Martina Facchini, 22 anni, di Milano, sono uscite allo scoperto ed hanno denunciato pubblicamente, nello studio televisivo di “Non è l’Arena”, quella che è la loro verità. Hanno raccontato quello che succedeva alle feste organizzate dall’imprenditore in giro per l’Europa, aggiungendo dettagli significativi alle già tante testimonianze arrivate riguardo al particolare. Tutto è nato con la denuncia di una 18enne, finita in ospedale dopo essere stata violentata e sequestrata per ore. La ragazza, era tenuta chiusa in camera con un body guard che ne impediva l’eventuale allontanamento. Da quel momento in poi, siamo ad ...

