Bitcoin, Tesla investe 1,5 miliardi nella criptovaluta. Musk: “É il futuro dell’economia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 dic – Una serie di tweet su Bitcoin e sulla criptovaluta in generale del patron di Tesla, Elon Musk, avevano già fatto presagire un investimento a breve. Notizia di oggi è che proprio Tesla abbia investito 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta più scambiata del mondo. Bitcoin, Tesla investe e Musk “twitta” E’ stato sufficiente per Musk twittare l’hashtag “#Bitcoin” (Tesla, infatti, nel prossimo futuro intenderà accettare il Bitcoin come strumento di pagamento) per far volare l’andamento della criptovaluta che è scattata del 10% fino al record di oltre 44mila dollari. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 dic – Una serie di tweet sue sullain generale del patron di, Elon, avevano già fatto presagire un investimento a breve. Notizia di oggi è che proprioabbia investito 1,5di dollaripiù scambiata del mondo.“twitta” E’ stato sufficiente pertwittare l’hashtag “#” (, infatti, nel prossimointenderà accettare ilcome strumento di pagamento) per far volare l’andamento dellache è scattata del 10% fino al record di oltre 44mila dollari. ...

RaiNews : #Tesla ha intenzione di cominciare ad accettare il #Bitcoin come forma di pagamento per l'acquisto dei propri prodo… - classcnbc : +++#TESLA INVESTE 1,5MLD$ IN BITCOIN+++ I recenti apprezzamenti di #ElonMusk verso il mondo delle #cryptocurrency… - vo_ice_1 : Tesla ha investito $1.5 billion in Bitcoin ed annunciato che accetterà pagamenti in Bitcoin per i suoi prodotti in… - inspiriaice : Tesla investe 1,5 Miliardi di dollari in #bitcoin e ci avviciniamo sempre di più alla Luna .... In più accetteranno… - MashableItalia : Tesla ha acquistato 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin -