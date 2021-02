Aveva appena accompagnato i figli a scuola, un tir le spezza la vita travolgendola (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tragedia a Genova, dove una donna di 34 anni è stata travolta da un tir mentre viaggiava su un monopattino elettrico. La tragedia da Genova, dove una donna di 34 anni, di cui le generalità sono ancora non chiarificate dalle forze dell’ordine, è stata travolta ed uccisa da un mezzo pesante di trasporto mentre percorreva la carreggiata in monopattino. L’incidente si è verificato intorno alle otto e trenta minuti di oggi nella prossimità di Marassi, esattamente secondo la Polizia all’incrocio fra via Monticelli, via Fereggiano e corso Destefanis. La donna Aveva appena accompagnato i suoi figli a scuola, li lascia cosi al marito vedovo, intervenuto poco dopo l’incidente e risultato distrutto ed esterrefatto da quando accaduto. LEGGI ANCHE >>> Camion trasporta cuccioli da ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tragedia a Genova, dove una donna di 34 anni è stata travolta da un tir mentre viaggiava su un monopattino elettrico. La tragedia da Genova, dove una donna di 34 anni, di cui le generalità sono ancora non chiarificate dalle forze dell’ordine, è stata travolta ed uccisa da un mezzo pesante di trasporto mentre percorreva la carreggiata in monopattino. L’incidente si è verificato intorno alle otto e trenta minuti di oggi nella prossimità di Marassi, esattamente secondo la Polizia all’incrocio fra via Monticelli, via Fereggiano e corso Destefanis. La donnai suoi, li lascia cosi al marito vedovo, intervenuto poco dopo l’incidente e risultato distrutto ed esterrefatto da quando accaduto. LEGGI ANCHE >>> Camion trasporta cuccioli da ...

