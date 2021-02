Australian Open 2021 | Jannik Sinner-Shapovalov | il servizio è la chiave della vittoria del canadese

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci ha provato strenuamente,. Il 19enne di San Candido saluta subito l’, venendo sconfitto a testa altissima al primo turno da Denisdopo cinque set e quasi quattro ore di partita. Sorteggio sicuramente sfortunato per il nostro portacolori, che a ridossotop 30 mondiale incrocia subito il numero 11 del tabellone, e partita condizionata a lungo andare dalla stanchezza da lui accumulata negli scorsi giorni, avendo disputato quest’oggi il quinto match in soli quattro giorni per portarsi a casa l’ATP Melbourne 1; una sconfitta non può però essere giustificata solo da questi fattori, ma ha radici anche in motivazioni tecniche. Che vanno ricercate e trovate anche nella resa aldei due contendenti. A ...

ElessDavid : RT @Eurosport_IT: SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov: Sinn… - Tafanus : Australian Open - La... - la_staxy : RT @Eurosport_IT: SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov: Sinn… - Tafanus : Australian Open - La partita del giorno? Shapovalov - Sinner - apetrazzuolo : Tennis, Australian Open, Sinner: 'Sono un po' stanco ma è stata una lezione' -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

un Jannik Sinner maturo quello che affronta la conferenza stampa deglidopo la sconfitta in 5 set subita da Denis Shapovalov . 'È stata una partita dura per entrambi , ha detto il classe 2001. 'Denis è fortissimo e nel finale ha servito meglio di me. Nel ...Nick Kyrgios ne ha combinata un'altra delle sue nel corso del match contro Ferreira Silva , valido per il primo turno degli. Foto di Dean Lewins / Ansa L'australiano, innervosito per non aver risposto a un dritto del proprio avversario, ha pensato bene di prendersela con la fidanzata del proprio portoghese,...Australian Open: esordio ok per Giorgi ed Errani, fuori Travaglia – Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani.Ci ha provato strenuamente, Jannik Sinner. Il 19enne di San Candido saluta subito l'Australian Open 2021, venendo sconfitto a testa altissima al primo turno da Denis Shapovalov dopo cinque set e quasi ...