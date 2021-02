Al Ahly-Bayern Monaco, gol Lewandowski: assist di Coman (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo 17 minuti di assedio arriva il gol del vantaggio di Lewandowski. Gnabry gira un pallone che arriva sui piedi di Coman, appostato sulla sinistra: appoggio per Lewandowski che da dentro l’area non può sbagliare portando il Bayern Monaco sull’1-0contro Al Ahly nella semifinale della Coppa del Mondo per Club. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo 17 minuti di assedio arriva il gol del vantaggio di. Gnabry gira un pallone che arriva sui piedi di, appostato sulla sinistra: appoggio perche da dentro l’area non può sbagliare portando ilsull’1-0contro Alnella semifinale della Coppa del Mondo per Club. SportFace.

