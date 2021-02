Yolanthe Cabau | nessuna intenzione di iniziare una relazione | “Voglio fare ciò che mi rende…”

Leggi su golssip

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la fine del matrimonio con Wesley Sneijder,al momento non hadiuna nuova. "Le mie giornate sono sempre completamente pianificate e questo mi piace molto. Non solo con il lavoro, perché è anche importante trovare il tempo per Xess (il figlio, ndr.) e lavorare su me stessa". "Mi piacciono di più quei momenti adesso.ciò che mi rende felice e seguo quella sensazione. È stata una lunga strada per trovare me stessa, ma anche per condividere l'amore che ho con me stessa", ha concluso.(rtlboulevard.nl) Golssip.