Valanga in un canyon dello Utah | 4 sciatori morti e 4 feriti

Quattro sciatori sono morti e altri quattro sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga in un canyon dello Utah. Lo Utah Avalanche Center, che documenta le valanghe nella regione, ha fatto sapere che si tratta del peggior bilancio di vittime dal 1992.