Tra Benevento e Sampdoria finisce in pareggio (1-1): Keita risponde a Caprari

Termina in parità il lunch match tra Benevento e Sampdoria. Partita equilibrata, con occasioni e buone trame di gioco da entrambe le parti. Primo tempo a maggiori tinte blucerchiate nonostante il risultato non si sblocchi. Rientra forte il Benevento nella ripresa e trova il vantaggio al 55? con Caprari, bravo a battere Audero con un diagonale che passa sotto il corpo dell'estremo difensore doriano. La squadra di Ranieri non si sfalda, e continua a mantenere campo. Sono però le sostituzioni che premiano il tecnico testaccino: Damsgaard (entrato per Candreva) si mette in proprio all'80' e dopo una bella zione personale la mette in mezzo dove Keita Balde deve solo appoggiare. Un pareggio prezioso per entrambe le squadre.

