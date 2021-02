Sversano decine di litri di gasolio in una roggia | danno incalcolabile

Ultime Notizie dalla rete : Sversano decine

IL GIORNO

Ignoti hanno sversat odi litri di gasolio in un colatore a lato di via Crocetta e in cui ci sono pesci. Si tratta di un canale che arriva da nord e sul quale adesso, ci sono in corso ...... proprio a pochedi metri dal tempio C. Ne abbiamo parlato con Claudio Lombardo , presidente ... Insomma, oltre ad essere disonesti, quelli chenei fiumi gli scarti della lavorazione dell'...Brembio, caccia ai colpevoli. Il sindaco sporgerà denuncia contro ignoti per assicurarli alla giustizia Brembio (Lodi), 7 febbraio 2021 - Sversamento di gasolio in una roggia, danno incalcolabile per ...