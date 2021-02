Roma, weekend di multe e assembramenti: al centro dei controlli le zone della movida (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di capillari controlli anti-assembramento nel cuore della Capitale e nelle piazze maggiormente frequentate, al fine di far rispettare le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I Carabinieri della Compagnia Roma centro, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma e del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige”, hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel quadrante compreso tra piazza del Popolo, vie del Corso e piazza di Spagna e nell’area della terrazza del Pincio – Villa Borghese, finalizzato a contrastare il verificarsi di assembramenti nell’arco delle ore pomeridiane. In totale sono state identificate e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito una serie di capillarianti-assembramento nel cuoreCapitale e nelle piazze maggiormente frequentate, al fine di far rispettare le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I CarabinieriCompagnia, unitamente ai colleghi del Gruppo die del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige”, hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel quadrante compreso tra piazza del Popolo, vie del Corso e piazza di Spagna e nell’areaterrazza del Pincio – Villa Borghese, finalizzato a contrastare il verificarsi dinell’arco delle ore pomeridiane. In totale sono state identificate e ...

