Questa Inter non merita i silenzi di Zhang (Di domenica 7 febbraio 2021) Sempre più stridente il contrasto tra l’Inter che vince e convince grazie alla sua gestione tecnica e i silenzi della famiglia Zhang che acuiscono dubbi e incertezze Destino beffardo quello che storicamente assilla il tifoso dell’Inter. Momenti di puro godimento spesso offuscati da nubi improvvise, magari anche dipinte da quel pizzico di autolesionismo che non manca mai nel quadro nerazzurro. Come definire altrimenti l’ossimoro tra un gruppo società-squadra solido e vincente e una proprietà assente e silente. Con la giustificazione della pandemia, la famiglia Zhang non si fa vedere in Italia da tempo immemore. E anzi, le rare comunicazioni ufficiali o semiufficiali pervenute sono state talvolta fuorvianti. Rimembrare per credere la smentita di inizio gennaio sulla possibile cessione del club o la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Sempre più stridente il contrasto tra l’che vince e convince grazie alla sua gestione tecnica e idella famigliache acuiscono dubbi e incertezze Destino beffardo quello che storicamente assilla il tifoso dell’. Momenti di puro godimento spesso offuscati da nubi improvvise, magari anche dipinte da quel pizzico di autolesionismo che non manca mai nel quadro nerazzurro. Come definire altrimenti l’ossimoro tra un gruppo società-squadra solido e vincente e una proprietà assente e silente. Con la giustificazione della pandemia, la famiglianon si fa vedere in Italia da tempo immemore. E anzi, le rare comunicazioni ufficiali o semiufficiali pervenute sono state talvolta fuorvianti. Rimembrare per credere la smentita di inizio gennaio sulla possibile cessione del club o la ...

